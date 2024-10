LIVE – Sinner-Alcaraz 6-75 3-3 finale 1 2 posto Six Kings Slam 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) 3-3, finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz, incontro valevole per la finale 1°/2° posto dell’evento di esibizione Six Kings Slam 2024. L’altoatesino, dopo aver spazzato via il russo Daniil Medvedev, ci ha messo quasi due ore e mezza per avere la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic. Adesso nell’ultimo atto c’è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire una severa lezione all’idolo di sempre nonché connazionale Rafael Nadal. Si tratta dell’undicesimo precedente tra i due giovani tennisti, con Alcaraz che si trova in vantaggio per 6-4 e partirà leggermente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per la1°/2°dell’evento di esibizione Six. L’altoatesino, dopo aver spazzato via il russo Daniil Medvedev, ci ha messo quasi due ore e mezza per avere la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic. Adesso nell’ultimo atto c’è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire una severa lezione all’idolo di sempre nonché connazionale Rafael Nadal. Si tratta dell’undicesimo precedente tra i due giovani tennisti, conche si trova in vantaggio per 6-4 e partirà leggermente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 3-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : lo spagnolo annulla 4 palle del doppio break - A-40 Missile al centro e schiaffo al volo dello spagnolo. 40-30 Stavolta l’italiano perde il punto sulla diagonale di rovescio. 15-0 In rete l’accelerazione di diritto dello spagnolo. Pazzesco davvero. Contro Alcaraz invece la sensazione è opposta. 30-30 Pazzesco rovescio lungolinea dell’iberico in uscita dal servizio. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 - 2-1 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’azzurro piazza il break nel secondo set - A-40 Battuta esterna vincente di Alcaraz. 15-40 Sinner cerca la risposta vincente sulla seconda, ma il diritto incrociato finisce in corridoio. 15-15 Battuta vincente dell’azzurro, in rete la risposta di rovescio di Alcaraz. 15-30 Altra bella risposta di Sinner, lungo il rovescio di Alcaraz. C’è l’aggancio. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-7(5) 3-1 - finale 1°/2° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Adesso nell’ultimo atto c’è lo spagnolo, che nei quarti ha sconfitto il danese Holger Rune per poi impartire una severa lezione all’idolo di sempre nonché connazionale Rafael Nadal. 54 – Si parte con Sinner al servizio 20. . Il live e la diretta testuale di Sinner-Alcaraz, incontro valevole per la finale 1°/2° posto dell’evento di esibizione Six Kings Slam 2024. (Sportface.it)