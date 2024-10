Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari, si attende il calcio d’inizio

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quinta gara del campionato2 per i ragazzi di mister Rocco, pronti ad affrontare ilultimo in classifica. Squadre in campo per il riscaldamento di rito. Ultimi minuti di attesa prima del, in programma alle ore 15. Dirigerà la gara il sig. Stefano Striamo della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti e Luca Marucci., le formazioni ufficiali: Sorrentino; Colella, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Popovic, Borriello. All. Rocco: De Lucci; Spadavecchia, Sassarini, Pinto, Polito, Mavraj, Caputi, Palumbo, De Martino, Suriano, Labianca. All. DiGentili lettori e lettrici di Spaziobuon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di, quinta gara del campionato2 degli azzurrini.