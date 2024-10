LIVE – Napoli-Cremona 68-61: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Napoli-Cremona, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Testa a testa tra due squadre che sono ancora alla caccia dei primi punti di questa nuova stagione. Gli uomini di coach Milicic possono provare quindi a sfruttare la spinta per proprio pubblico per smuovere la classifica, mentre la formazione di coach Cavina tenterà il colpo esterno dopo aver perso le ultime due partite per appena un possesso contro Reggio Emilia e Pistoia. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 19 ottobre sul parquet della Fruit Village Arena, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Napoli-Cremona aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 4^ giornata dellaA1di. Testa a testa tra due squadre che sono ancora alla caccia dei primi punti di questa nuova stagione. Gli uomini di coach Milicic possono provare quindi a sfruttare la spinta per proprio pubblico per smuovere la classifica, mentre la formazione di coach Cavina tenterà il colpo esterno dopo aver perso le ultime due partite per appena un possesso contro Reggio Emilia e Pistoia. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 19 ottobre sul parquet della Fruit Village Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

LIVE – Napoli-Cremona 48-45 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 7? – Iniziano a salire le percentuali degli attacchi, 16-13. 19. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 19 ottobre sul parquet della Fruit Village Arena, con Sportface che vi fornirà il live di Napoli-Cremona aggiornato in tempo reale. 25 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Napoli e Cremona.

LIVE – Napoli-Cremona 19-20 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 7? – Iniziano a salire le percentuali degli attacchi, 16-13. 8? – Parziale a favore degli ospiti, 19-20.

LIVE – Napoli-Cremona 7-2 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 25 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Napoli e Cremona.