LIVE – Djokovic-Nadal 6-2 7-65 finale 3 4 posto Six Kings Slam 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Djokovic-Nadal 6-2 7-6(5), finale 3°/4° posto Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Nadal, incontro valevole per la finale 3°/4° posto dell'evento di esibizione Six Kings Slam 2024. Entrambi, dopo aver usufruito di un bye ai quarti, hanno visto interrompere i loro rispettivi percorsi in semifinale. Il serbo si è arreso in tre set contro Jannik Sinner mentre lo spagnolo, che ha reso noto il suo ritiro dopo le Finali di Coppa Davis del prossimo novembre, ha ceduto nettamente di fronte al connazionale Carlos Alcaraz. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Djokovic, che si trova avanti per 31-29 nel bilancio degli scontri diretti, ad agosto ha vinto la medaglia d'oro in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e da pochissimo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai. Nadal, tuttavia, cercherà di offrire la sua migliore versione in quello che rappresenterà l'ultimo confronto diretto con lo storico rivale.

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 6-6 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il tie-break assegnerà il secondo set - Lo spagnolo perde sempre qualcosa negli spostamenti laterali. A-40 Scappa in lunghezza il dritto di Nadal. Il rovescio dell’iberico sbatte sul nastro e termina in corridoio. 3-4 Gioco Nadal: si ferma in rete la risposta di dritto del serbo. Le palle break ora sono per Djokovic. 40-40 Djokoivc manovra bene da fondo campo facendo fare il ‘tergicristallo’ a Nadal, il quale ribalta lo scambio con ... (Oasport.it)

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 3-4 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : lo spagnolo si salva da 15-40 - Seconda 30-40 Ottima seconda ad uscire per Djokovic che ottiene il punto diretto. Il serbo non riesce a chiudere il punto con il colpo successivo spedendo il dritto in rete. 2-0 Gioco Djokovic: gran colpo del serbo che in corsa impatta la palla e trova il vincente con il dritto lungolinea in contropiede. (Oasport.it)

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 3-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo si salva da 15-40 - 40-15 Ace! Traiettoria ad uscire imprendibile per lo spagnolo. A-40 Prima vincente per lo spagnolo. 18. 22 Seppur entrambi i giocatori si trovino nella fase calante della propria carriera i due stanno vivendo un momento diametralmente opposto: Djokovic non è più l’uomo da battere ma è ancora competitivo ad alti livelli, Nadal invece è lontano dai migliori. (Oasport.it)