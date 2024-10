LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: alle 18.30 il via della sessione serale, attesa per Consonni e la madison femminile (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della sessione serale della quarta giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista 2024 in programma a Ballerup (Danimarca). 16.17: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 18.32 per la sessione serale della quarta giornata del Mondiale. A più tardi! 16.16: Molto bene Miriam Vece nel team trial 500 metri. La rivedremo in finale questa sera e può puntare alla medaglia Simone Consonni nell’Omnium dopo un avvio molto promettente 16.13: Mattinata importante per l’Italia ai Mondiali di Ballerup. Un paio di messaggi verso il futuro sono arrivati da Federica Venturelli, quinta nell’inseguimento individuale, non lontana al debutto dai mostri sacri della specialità e da Mattia Predomo che è uscito agli ottavi dopo due belle sfide nella sprint 16. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: alle 18.30 il via della sessione serale, attesa per Consonni e la madison femminile Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati allaquarta giornata deidisuin programma a Brup (Danimarca). 16.17: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento18.32 per laquarta giornata del Mondiale. A più tardi! 16.16: Molto bene Miriam Vece nel team trial 500 metri. La rivedremo in finale questa sera e può puntare alla medaglia Simonenell’Omnium dopo un avvio molto promettente 16.13: Mattinata importante per l’Italia aidi Brup. Un paio di messaggi verso il futuro sono arrivati da Federica Venturelli, quinta nell’inseguimento individuale, non lontana al debutto dai mostri sacrispecialità e da Mattia Predomo che è uscito agli ottavi dopo due belle sfide nella sprint 16.

