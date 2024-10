LIVE – Ascoli-Perugia 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di sabato 19 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Ascoli-Perugia, match valido per la decima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Stadio Del Duca pronto a ospitare una partita di alto LIVEllo tra due nobili decadute che vogliono tornare il prima possibile a calcare i campi della cadetteria: i marchigiani hanno ottenuto soltanto otto punti fin qui, non se la passano poi tanto meglio gli umbri con dieci punti. La vittoria è fondamentale per dare un nuovo slancio. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 19 ottobre. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI Ascoli-Perugia Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Ascoli-Perugia 0-0 8? – Si gioca su buoni ritmi fin dalle battute iniziali. Ancora nessuna occasione dal registrare però. 1? – Si parte, buon divertimento! 14. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone B della. Stadio Del Duca pronto a ospitare una partita di altollo tra due nobili decadute che vogliono tornare il prima possibile a calcare i campi della cadetteria: i marchigiani hanno ottenuto soltanto otto punti fin qui, non se la passano poi tanto meglio gli umbri con dieci punti. La vittoria è fondamentale per dare un nuovo slancio. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 19 ottobre. COME SEGUIRLA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 8? – Si gioca su buoni ritmi fin dalle battute iniziali. Ancora nessuna occasione dal registrare però. 1? – Si parte, buon divertimento! 14.

