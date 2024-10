L’intelligenza artificiale a servizio delle piccole scuole Mangione Indire | Così garantiamo la continuità didattica VIDEO INTERVISTA

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) L'intelligenzaal: è questo il tema affrontato daa Didacta Puglia 2024. L'istituto, da anni impegnato nello studio dei contesti scolastici non standard, ha avviato una riflessione sulle possibili applicazioni dell'IA in questi territori, in linea con il nuovo piano digitale della comunità europea. L'articolo): “la