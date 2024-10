Ilnapolista.it - L’espulsioncella si aggiunge al rigorino: il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca

(Di sabato 19 ottobre 2024)sial: ilildi. Ora non ci sono più solo i rigorini. C’è anche. Andata in scena ao nel corso di-Udinese. I rossoneri di(senza i disobbedienti Leao, Tomori e Abraham, spediti in panchina, oltre a Theo squalificato) stavano e stanno vincendo 1-0 grazie al di Chukwueze. Poi, al minuto 29, lancio lungo per Lovric che prende il tempo alla difesaista. Resta solo Reijnders a inseguirlo. Lovric è nettamente davanti. Si sistema davanti all’olandese che non allunga la gamba né il piede. Il contatto ci sarà pure stato ma non abbiamo visto alcuna volontarietà da parte di Reijnders. Il fallo comporta l’espulsione e quindi ilresta in dieci uomini per più di mezza partita. Episodio a nostro avviso poco chiaro ma che condiziona in modo chiaro la partita.