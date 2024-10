Agrigentonotizie.it - Le campagne di Licata invase dal fango: le immagini con il drone

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) IL VIDEO. Esonda il Salso e allaga le aree limitrofe: auto in mezzo all'acqua, arrivano i rinforzi dei pompieri da altre province: lePiogge intense e nubifragi in arrivo, scuole chiuse: ecco doveIL VIDEO. L'elicottero "Drago 146" dei pompieri porta in salvo l'uomo rimasto sul