Calcionews24.com - Lazio, recuperato il big per la Juventus: Baroni può sorridere, le ultime

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ottime notizie per lache recupera una tassello fondamentale in vista della sfida esterna contro laLapuò tirare un sospiro di sollievo. Nel difficile match in trasferta contro lapotrà contare su Guendouzi. Il centrocampista francese sembrava non potercela fare per Torino, ma la rifinitura è stata positiva. Come