Ladro ucciso a Milano, gestori del bar vanno agli arresti domiciliari

Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici Eros Di Ronza che aveva tentato di rubare, all'alba del 17 ottobre, alcuni "gratta e vinci" dal loro bar in via Giovanni da Cermenate, a Milano. Lo ha deciso il gip milanese Tiziana Gueli, convalidando l'arresto per omicidio volontario e disponendo per entrambi la misura dei domiciliari.

