La Ternana ritrova il reparto difensivo Casasola e Loiacono sì Capuano rinnova

(Di sabato 19 ottobre 2024) di Augusto Austeri TERNIsembrano pronti a tornare nell’undici iniziale. Contro la Torres (domani ore 15 al "Vanni Sanna") si andrebbe così a ricomporre per tre quarti la linea standard di difesa, considerando che Tito appare ancora destinato al forfait e dunque sulla corsia sinistra sarà confermato Martella che contro l’Ascoli ha confermato il proprio crescendo di condizione. Aloi dovrebbe tornare nei convocati dopo 7 gare di assenza per infortunio, consentendo ad Abate di avere un’importante opzione in più per la mediana. La gara di domenica scorsa insegna che il tecnico potrebbe proporre qualche sorpresa, difficile da individuare anche per il fatto che questa mattina, dopo la rifinitura, non sarà in conferenza stampa a causa dei tempi ristretti inerenti il volo per la Sardegna. Il capitano.