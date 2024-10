Sondriotoday.it - La passione per le galline di Damiano Toniolo che lo ha reso Alfiere della Repubblica

Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’esperienza del lockdown ha messo a dura prova molti di noi che si sono visti improvvisamente costretti a trascorrere l’intera giornata chiusi in casa. Per vincere la noia di non poter uscire abbiamo intrapmolti di quegli hobby spesso accantonati per mancanza di tempo. Tra le attività più