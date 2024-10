Ilgiorno.it - La lotta alle discriminazioni. Lezione sul valore della diversità

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Il diverso ci fa sentire diversi - contrariamente a quanto si pensa - ed è questo che non siamo disposti a perdonare. Tutti dovremmore non per diventare normali ma diventare noi stessi". Sta tutto in queste parole, proprio quelle che hanno concluso la mattinata, il senso dell’incontro ospitato ieri a Villa Recalcati. A pronunciarle l’attrice, regista e pedagogista Michela Prando, che ha proposto un reading teatrale scritto appositamente per l’occasione insieme a Michela Righi. La performance, che ha preso spunto dal linguaggio utilizzato quotidianamente dai giovani per riflettere poi sui pericoli legati all’utilizzo di parole discriminatorie, ha chiuso l’incontro che aveva come destinatari gli studenti dell’Enaip seduti nel pubblico.