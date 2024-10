Juventus Next Gen-Avellino, i convocati di Biancolino (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Juventus Next Gen ed Avellino, valido per la decima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 52 Solaro, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 19 Tribuzzi, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile, 91 Vano. REPORT Marco Armellino è alle prese con una lesione al muscolo soleo. Michele Rocca è alle prese con una lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra. Marco Toscano è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale in attesa del totale recupero. Anteprima24.it - Juventus Next Gen-Avellino, i convocati di Biancolino Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match traGen ed, valido per la decima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele ha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 52 Solaro, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 19 Tribuzzi, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile, 91 Vano. REPORT Marco Armellino è alle prese con una lesione al muscolo soleo. Michele Rocca è alle prese con una lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra. Marco Toscano è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale in attesa del totale recupero.

Juventus Next Gen-Avellino - Biancolino : "Sarà match insidioso - non guardiamo la classifica. Ecco dove vedo Tribuzzi" - L'Avellino è atteso a Biella per la decima giornata del campionato di Serie C, Girone C. La squadra biancoverde, reduce da tre vittorie consecutive e da quattro risultati utili, affronta la Juventus Next Gen. Mister Raffaele Biancolino presenta il match in conferenza stampa: "Mi aspetto una... (Avellinotoday.it)

L'Avellino continua a lavorare - domenica c'è la Juventus Next Gen : gestione Patierno - ancora out un centrocampista - L’Avellino continua la preparazione in vista della prossima partita di campionato. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce da tre vittorie consecutive e da quattro risultati utili, è attesa a Biella per affrontare la Juventus Next Gen. I lupi, che stanno scalando la classifica e puntano ad... (Avellinotoday.it)

Avellino - gli ultras diserteranno la trasferta con la Juventus Next Gen : “No alle squadre B” - Alla luce di ciò la Curva Sud Avellino e i gruppi organizzati diserteranno la trasferta di domenica 20 ottobre a Biella, contro la Juventus Next Gen. La nostra posizione è chiara e non mancheremo di sottolinearla: No alle squadre B”. L’ultima grande trovata dei signori del calcio… Un calcio in cui più passano gli anni e sempre meno ci riconosciamo. (Sportface.it)