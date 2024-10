Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Thiago Motta in emergenza totale (Di sabato 19 ottobre 2024) Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro la Lazio e la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti. Thiago Motta deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Thiago Motta in emergenza totale Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro lae la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti.deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che InfoBetting: Scommesse Sportive e

