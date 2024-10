Juventus-Lazio LIVE 0-0: si comincia (Di sabato 19 ottobre 2024) IL TABELLINO Juventus-Lazio 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: Juventus ?(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) IL TABELLINO0-0 MARCATORI: FORMAZIONI:?(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram;

Juventus-Lazio - Giuntoli chiude Pogba : “Un grande - ma siamo al completo” - L’unica aggiunta che potremmo fare sarà un difensore nel mercato di gennaio per rimpiazzare Bremer. Intanto vediamo come lavorano i ragazzi in questi mesi. Le difficoltà ci sono e ci saranno”. The post Juventus-Lazio, Giuntoli chiude Pogba: “Un grande, ma siamo al completo” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Thiago Motta in emergenza totale - Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro la Lazio e la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti. Thiago Motta deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Juventus-Lazio oggi - orario e dove vederla in tv e streaming. Vlahovic sfida Castellanos - le formazioni ufficiali - Dopo la pausa nazionali torna la Serie A con l'ottava giornata che si aprirà nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre. Nel big match del sabato la Juventus ospita la Lazio all'Allianz... (Ilmessaggero.it)