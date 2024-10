Juventus Kalulu | A livello tecnico possiamo fare meglio con Motta possiamo esprimere il nostro calcio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Sull’azione già immaginavo come tirare, poi mi ha preso bene. Loro sono una squadra organizzata, in dieci non si sono aperti e trovare le imbucate era difficile. A, questa squadra è difficile da muovere e farle gol“. Così Pierreai microfoni di Sky Sport, che parla anche dell’espulsione di Romagnoli: “Abbiamo lavorato su questa fase per essere più tattici, quando siamo avanti siamo tutti attaccanti e quando siamo dietro tutti difensori“. Sul lavoro delThiago, ha concluso: “La cosa che mi piace di più è che in campo si vede il lavoro, dobbiamo sempre dare il massimo ma cianche divertire, siamo molto liberi di provare l’azione. Tuttiil“.: “A, conil” SportFace.