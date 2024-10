Juve-Lazio LIVE 1-0: finisce all’Allianz Stadium, decide l’autogol di Gila, i bianconeri tornano a vincere in casa, prima partita senza gol per Baroni (Di sabato 19 ottobre 2024) all’Allianz Stadium il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Juve-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Lazio, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. LEGGI LA DIRETTA SU JuveNTUSNEWS24.COM PRIMO TEMPO Inizia bene la Lazio, che aggredisce molto in Calcionews24.com - Juve-Lazio LIVE 1-0: finisce all’Allianz Stadium, decide l’autogol di Gila, i bianconeri tornano a vincere in casa, prima partita senza gol per Baroni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024)il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. LEGGI LA DIRETTA SUNTUSNEWS24.COM PRIMO TEMPO Inizia bene la, che aggredisce molto in

