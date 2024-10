Calcionews24.com - Juve-Lazio: biancocelesti in 10, espulso Romagnoli – VIDEO

(Di sabato 19 ottobre 2024) Espulsione di Alessioin: il difensore biancoceleste stende Kalulu: il var lo manda sotto la doccia Primo momento decisivo di: al 24? irimangono in 10 uomini per l’espulsione di. Alessiored card ?pic.twitter.com/dyXtDwCEHf — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 19, 2024 Il difensore di Baroni stende in scivolata Kalulu