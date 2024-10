Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Juventus batte 1-0 la Lazio nell'anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita l'autorete di Gila all'85'. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l'espulsione di Romagnoli al 24'. In classifica i bianconeri allenati da Motta agganciano il Napoli a Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta L'Identità. Lidentita.it - Juve-Lazio 1-0, autogol di Gila e bianconeri in vetta Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lantus batte 1-0 lanell'anticipo del sabato sera dell'ottava giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita l'autorete diall'85'. Biancocelesti in dieci per tre quarti di match per l'espulsione di Romagnoli al 24'. In classifica iallenati da Motta agganciano il Napoli a1-0,diinL'Identità.

