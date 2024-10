Indonesia, surfista italiana Giulia Manfrini morta trafitta da un pesce spada (Di sabato 19 ottobre 2024) L’italiana Giulia Manfrini, 36 anni, è morta dopo essere stata trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque al largo delle isole Mentawai, a ovest di Sumatra, in Indonesia. Secondo Lahmudin Siregar, capo ad interim dell’Agenzia per la mitigazione dei disastri delle Mentawai, l’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 ora locale nell’area surf di Bengbeng sull’isola di Masokut. Manfrini era in acqua quando un pesce spada inaspettatamente ha fatto un salto e l’ha colpita al petto. I media Indonesiani riportano che i testimoni Alexandre Ribas e Massimo Ferro, anche loro turisti, hanno visto la donna in difficoltà e si sono precipitati a soccorrerla. Le hanno prestato i primi soccorsi e l’hanno trasportata al Pei Pei Health Center, dove è morta. Gli esami medici hanno rivelato una ferita da taglio profonda di circa 5 centimetri nella parte superiore sinistra del torace. Lapresse.it - Indonesia, surfista italiana Giulia Manfrini morta trafitta da un pesce spada Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’, 36 anni, èdopo essere statada unmentre faceva surf nelle acque al largo delle isole Mentawai, a ovest di Sumatra, in. Secondo Lahmudin Siregar, capo ad interim dell’Agenzia per la mitigazione dei disastri delle Mentawai, l’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 ora locale nell’area surf di Bengbeng sull’isola di Masokut.era in acqua quando uninaspettatamente ha fatto un salto e l’ha colpita al petto. I mediani riportano che i testimoni Alexandre Ribas e Massimo Ferro, anche loro turisti, hanno visto la donna in difficoltà e si sono precipitati a soccorrerla. Le hanno prestato i primi soccorsi e l’hanno trasportata al Pei Pei Health Center, dove è. Gli esami medici hanno rivelato una ferita da taglio profonda di circa 5 centimetri nella parte superiore sinistra del torace.

