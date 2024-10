Sport.quotidiano.net - Il precedente. Gaston Pereiro, un cliente scomodo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Al match tra Bologna e Genoa è interessato Mario Balotelli, che attende di capire il destino della partita e della panchina del Grifone per capire se potrà essere ingaggiato. Fu accostato al Bologna a più riprese negli anni passati, ma mai veramente cercato. In serie A, intanto, è tornato, fantasista uruguaiano ex Cagliari. E il Bologna non può averlo dimenticato. Lo scorso anno, il giocatore ha saltato entrambe le sfide contro la squadra di Motta per infortunio, terminando poi in prestito alla Ternana in serie B con Antonio Raimondo. Ma l’anno prima, subentrando a Deiola nell’ultima mezzora, prima fornì l’assist a Pavoletti e poi segnò in prima persona il gol con cui ribaltò il Bologna, sconfitto 2-1 dopo l’iniziale rete di Orsolini.