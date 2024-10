Cms.ilmanifesto.it - Il mago di Batignolles, un incubo fatto in Francia

Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) 1. In Commedia dell’orrore in, racconto che probabilmente è stato censurato dall’editoria mondiale per decenni, Roberto Bolaño riporta la disavventura di un giovane cileno a Parigi, convocato da telefonate Ildi, uninil manifesto.