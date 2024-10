Lanazione.it - I mercati del weekend in centro e fuori le mura. E la festa del cioccolato

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco idel. Oggi dalle 8.30 alle 13 in piazza del Mercato nuovo torna Terra di Prato con i prodotti del territorio. Novità di questa edizione l’allevamento Antico Feudo Alpacas di Vernio, con prodotti di abbigliamento in lana alpaca, cappellini, maglie, guanti e altro. Oggi e domani in piazza Duomo continuano gli appuntamenti con Un Prato di, con tante golosità da scoprire e iniziative per grandi e picini. Domani dalle 9 alle 13 ci sarà Pianeta Verde, mercato bio di filiera corta e dell’economia circolare nel cortile del Cinema Terminale. Sempre domani dalle 9 alle 18 torna nel giardino Federico II di Svevia in via Pomeria, la Fieruola del Cassero, alla scoperta deldel Granduca di Toscana con i sapori di una volta e del territorio e del piccolo artigianato manuale, creativo e sostenibile.