Lanazione.it - I guai con la giustizia. Aggredì il padre

(Di sabato 19 ottobre 2024) I carabinieri di San Casciano erano già intervenuti altre volte a Chiesanuova per le intemperanze di Mattia Scutti nei confronti dei familiari. In due occasioni in particolare i militari sarebbero stati chiamati nella casa sulla via Volterrana. In un caso i militari hanno bloccato il giovane che, avrebbe tentato di aggredire ilcon una spranga dopo averlo fatto venire da Livorno con un chiamata, la seconda volta avrebbero fermato una lite col nonno, culminata con la minaccia con un una scacciacani. I coetanei di Chiesanuova parlano di un giovane col quale era difficile dialogare, estremo, spesso intemperante. Non era difficile incontrarlo al forno dove si è consumata la tragedia, soprattutto da quando era senza lavoro. E negli ultimi tempi, le discussioni in famiglia, per questa inattività, per le cattive compagnie sarebbero diventate una prassi.