Highlights Varese-Trapani 100-109 Serie A basket 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024), orfana di Nico Mannion per un problema alla caviglia sinistra, perde ancora in rimonta, con il solito calo tra terzo e quarto periodo, e resta ferma all’ultimo posto in classifica con quattro sconfitte in quattro giornate. La neopromossaÂconferma il grande avvio di campionato e vince 109-100, trascinata dai 20 punti di Petrucelli e i 19 Robinson. Rivedi glidel match.100-109,) SportFace.