Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Australia 2024: Martin pole, Bagnaia in seconda fila

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si sono concluse le qualifiche del GP disul circuito di Phillip Island, quartultimo appuntamento del Mondialedi. Una lotta davvero eccezionale e particolarmente intensa per andare a caccia del miglior crono, con i piloti che hanno dato fondo a tutte le energie per la conquista della-position. C’era ovviamente grande attesa per il duello a distanza tra Jorgee e Pecco, che in queste ultime gare si giocano il titolo mondiale. Vietato sbagliare fin dalla qualifica, visto che ogni punto anche della sprint di oggi può assolutamente essere decisivo. Dopo le prove libere il grande favorito per laera Marc Marquez, capace di mettersi davanti a tutti al termine delle P2 con la pista che andata via via asciugandosi dopo la pioggia che era caduta nelle ore precedenti.