Lidentita.it - “Grazie al calcio” Kevin Strootman appende gli scarpini al chiodo

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il trentaquattrenne centrocampista olandese ha annunciato il suo ritiro con post sul suo profilo Instagram in cui mostra gli stemmi di tutti i club in cui ha giocato nella sua carriera. “La carriera finisce.”, scriveStrootman che, dopo i brillanti campionati giocati in patria, al PSD Eindhoven, fu acquistato nel 2013 dalla “alglialL'Identità.