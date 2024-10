Lanazione.it - Gli affari dell’agricoltura. Ottima annata per il Candia. Arrivano fondi per le tipicità

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) MASSA Una vendemmia che ha regalato agli imprenditori delun risultato in linea con le aspettattive. "Soprattutto siamo quasi in parità rispetto all’anno scorso, possiamo dirci soddisfatti". Il grande caldo e la siccità dei mesi estivi, le forti precipitazioni tra settembre e ottobre, non hanno scalfito la raccolta delle nostre uve. A confermarlo è Fabrizio Bondielli, Consorzio di tutela deldei colli apuani Doc. "I primi vini? Saranno già sulle nostre tavole sotto Natale per quel che riguarda gli amabili, i vermentini invece saranno in vendita dall’anno prossimo". conclude il rappresentante di 24 aziende. E proprio in questi giorni è stato pubblicato sul sito del Ministero, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il nuovo bando per i Distretti del Cibo.