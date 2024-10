Giustizia Salvini | i magistrati politicizzati devono dimettersi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (askanews) – “Io nutro stima e ho rispetto per la stragrande maggioranza dei. In Italia ce ne sono più di nove mila. Di questi ce ne è una piccola parte che fa politica e usa i tribunali come centri sociali, contrastando anzichè far rispettare le leggi con cui non sono d’accordo. Non possono farlo. Se vogliono fare politicaprima lasciare la toga e poi candidarsi con Rifondazione Comunista. Ma finchè vestono la togaapplicare e far rispettare le leggi che il Parlamento approva e non contrastarle eavere rispetto per tutti gli italiani e non solo quelli della propria parte politica” . , . Una piccola parte di questi fanno politica, usano il tribunale come un centro sociale Lo ha ripetuto al Tg1 il vicepremier Matteo, segretario della Lega.