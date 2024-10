Liberoquotidiano.it - Giustizia: De Cristofaro (Avs), 'Nordio è inadeguato, si dimetta'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "La grana Albania ha fatto saltare i nervi alla destra al governo. Per loro i giudici non si devono intromettere. Ormai siamo alla guerra tra esecutivo e magistratura. E non si salva nessuno, nemmeno il ministro della. L'attacco alla magistratura e alla sua indipendenza fatto daè gravissimo". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama. "- prosegue - dovrebbe sapere che la separazione dei poteri è uno dei cardini della nostra democrazia. Il governo governa mentre la magistratura giudica sul rispetto delle leggi, hanno funzioni separate. E questo per garantire il rispetto della legalità ed evitare eventuali distorsioni democratiche ed evitare abusi di potere".