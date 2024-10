Iltempo.it - Giustizia: Bonelli, 'intollerabili dichiarazioni Nordio, si dimetta'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Le parole disono di una gravità inaudita. Un ministro dellache risponde a una sentenza non gradita da parte del governo dichiarando che prenderà misure per evitare l'esondazione dei magistrati è un'affermazione che non può essere tollerata, e si inserisce in un quadro di attacchi sistematici che sono avvenuti in queste ore nei confronti della magistratura da parte della premier Meloni, del presidente del Senato La Russa e del vice premier Salvini. Ci troviamo ormai nell'anticamera del totalitarismo, per questo chiediamo le immediate dimissioni del ministro, che sta calpestando principi fondamentali della nostra Costituzione". Così in una nota il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo