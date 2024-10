Geoff Payne, padre di Liam Payne, arriva fuori l’hotel dov’è morto e i fan lo proteggono con le mani e gli zaini (Di sabato 19 ottobre 2024) Geoff Payne, padre del defunto musicista Liam Payne, si è precipitato fuori l'hotel CasaSur Palermo dove è tragicamente caduto dal balcone e ha perso la vita a Buenos Aires. I fan di suo figlio hanno fatto scudo con mani alzate e zaini per 'lottare' contro i paparazzi e proteggere così la sua privacy. Fanpage.it - Geoff Payne, padre di Liam Payne, arriva fuori l’hotel dov’è morto e i fan lo proteggono con le mani e gli zaini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)del defunto musicista, si è precipitatol'hotel CasaSur Palermo dove è tragicamente caduto dal balcone e ha perso la vita a Buenos Aires. I fan di suo figlio hanno fatto scudo conalzate eper 'lottare' contro i paparazzi e proteggere così la sua privacy.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le ombre dell’industria musicale sulla morte di Liam Payne : “Pochi giorni prima era stato scaricato dalla Universal”. Il padre in lacrime a Buenos Aires – VIDEO - Liam, sono davvero devastato. A farle eco, stando ai tabloid anglosassoni, anche Rebecca Ferguson, seconda classificata dell’edizione di X Factor a cui parteciparono anche gli One Direction: “Payne sarebbe ancora vivo se quel giorno non fosse saltato su quel treno (le audizioni del talent, ndr)”. “Pochi giorni prima della sua tragica morte, è stato abbandonato dalla sua etichetta discografica, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Liam Payne - lo sfogo dell’ex compagna Cheryl : “Non solo una popstar ma un padre” - Il lungo e commovente post su Instagram della cantante britannica "Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, ex compagno e padre di suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel […]. (Sbircialanotizia.it)