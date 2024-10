Genoa, le pagelle di CM: Pinamonti bomber vero, Ekhator lascia ancora il segno (Di sabato 19 ottobre 2024) Genoa-Bologna 2-2 Leali 6,5: testa, gambe, pugni, petto: il repertorio delle parate con cui cerca di opporsi ai tiri del Bologna sembra un ba Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)-Bologna 2-2 Leali 6,5: testa, gambe, pugni, petto: il repertorio delle parate con cui cerca di opporsi ai tiri del Bologna sembra un ba

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagelle Genoa-Bologna 2-2 - voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 5 (20? st Masini 6), Pinamonti 7. In panchina: Skorupski, Bagnolini, Corazza, Pobega, Lykogiannis, De Silvestri, Lucumì, Urbanski. Recupero: 1? pt, 4? st The post Pagelle Genoa-Bologna 2-2, voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. 5, Matturro 5; Sabelli 5. 5; Thorsby 5. 5 (31? st Dallinga 6). (Sportface.it)

Genoa-Bologna 2-2 LIVE : ancora Pinamonti! - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 85` - ?Su punizione di Martin, magistrale colpo di testa di Pinamomti, e pareggio per il Genoa. 76` - Bel sinis... (Calciomercato.com)

Genoa Bologna 0-2 LIVE : RADDOPPIO per i rossoblu emiliani - GENOA BOLOGNA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 57? RADDOPPIO DEL BOLOGNA! Grandissima conclusione da fuori […]. Al Marassi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Genoa e Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Marassi, Genoa e Bologna si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. (Calcionews24.com)