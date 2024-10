Genoa Bologna 0-2 LIVE: RADDOPPIO per i rossoblu emiliani (Di sabato 19 ottobre 2024) Al Marassi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Genoa e Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Marassi, Genoa e Bologna si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. Genoa Bologna LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 57? RADDOPPIO DEL Bologna! Grandissima conclusione da fuori Calcionews24.com - Genoa Bologna 0-2 LIVE: RADDOPPIO per i rossoblu emiliani Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Al Marassi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Marassi,si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25.SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 57?DEL! Grandissima conclusione da fuori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Genoa-Bologna 0-2 LIVE : Odgaard - sinistro chirurgico - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 49` - E` di Martin il primo tiro del Genoa, Ravaglia para facilmente. 38` - Sinistro di Orsolini deviato da Vasqu... (Calciomercato.com)

Genoa-Bologna 0-1 al 45' : segna Orsolini - con un sinistro deviato - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 38` - Sinistro di Orsolini deviato da Vasquez, Bologna in vantaggio. 27` - Orsolini lanciato in area a tu per t... (Calciomercato.com)

Genoa Bologna 0-1 LIVE : goal di Orsolini - GENOA BOLOGNA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 37? GOAL DEL BOLOGNA. Al Marassi, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Genoa e Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Marassi, Genoa e Bologna si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. (Calcionews24.com)