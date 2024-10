Temporeale.info - Gaeta / La 24esima edizione del World Soundtrack Awards del M° Umberto Scipione

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di sabato 19 ottobre 2024)– Da Gand in Belgio, la Musica del M°incanta il mondo! Ladelpremia il noto compositore italiano, assegnandogli il prestigioso Public Choice Award per la Colonna Sonora de ” La Guerra dei nonni”, edita da FM Records Music, film per la regia di Gianluca Ansanelli, L'articolo/ Ladeldel M°Temporeale Quotidiano.