Gabriele Muccino fa 13. Il numero coincide col suo ultimo film "borderline e girato col brivido addosso, Fino alla fine, presentato alla Festa del Cinema di Roma (lo vedremo in sala dal 31 ottobre, distribuito da 01 distribution), che segna o conferma una deriva thriller del regista romano.

Gabriele Muccino : “Ero un disadattato - poi mi sono liberato dell’80% della balbuzie. Mio fratello Silvio? Sono 17 che dico la stessa cosa” - “Sophie camminerà sull’orlo del baratro”, spiega Muccino, “si getterà in una vertigine pericolosa, trasformando una semplice avventura in una battaglia per la sopravvivenza”. “Fino alla fine” è una storia d’amore e di suspense, una corsa contro il tempo in cui Sophie, affiancata da giovani malviventi, impara a cadere e a rialzarsi. (Ilfattoquotidiano.it)

"Temo che Trump vincerà" : Gabriele Muccino - panico rosso sul red carpet di Roma - Faccio questa profezia”. Il regista Gabriele Muccino, che ha lavorato a Hollywood, parla anche delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti rispondendo ai giornalisti dal red carpet della Festa del Cinema di Roma dove presenta assieme al cast il suo novo film “Fino alla fine”. E temo che rivincerà. (Liberoquotidiano.it)

