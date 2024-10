Salernotoday.it - Furto in un'azienda di Altavilla: rubati tendaggi e mezzi parcheggiati

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ladri nuovamente in azione nel nostro territorio: è la volta diSilentina dove un’è stata presa di mira da ignoti che hanno rubato tappezzeria, materiale vario nonchè 2 furgoni e 1 vettura in sosta, per poi fuggire.Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità