Universalmovies.it - Frank Grillo contro i Lupi Mannari nell’horror Werewolves

Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’era deial Cinema sta per tornare agli antichi splendori, o almeno così sembra dalle ultime novità proveniente da Hollywood. Con il Wolf Man della Blumhouse (il trailer a questo indirizzo) in arrivo a gennaio 2025, il celeberrimo “mostro cinematografico” sarà protagonista assoluto anche prima di Natale.è di fatto il nuovo action/horror diretto da Steven C. Miller (Silent Night), con protagonista l’action man. Il film è descritto come una sorta di miscela esplosiva di generi, con i primi commenti che lo rendono il giusto mix tra le saghe iconiche Underworld, Resident Evil e La Notte del Giudizio. In, infatti, “un evento di superluna innesca un gene latente in ogni essere umano sul pianeta, trasformando chiunque entri nella luce della luna in un lupo mannaro per quella notte.