Lecceprima.it - Fonti inedite sui salentini al fronte e prigionieri di guerra: storie toccanti e più che mai attuali

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) CAVALLINO - "Io ti amo e stringo a me la nostra bambina. Non stare in pensiero, me la caverò. Ti chiedo solo di mandarmi una foto della nostra bimba, perché ancora non lo hai fatto". Recita pressappoco così una delle lettere inviate alla moglie da un giovane di Taviano, combattente sul