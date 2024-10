Flachi colpito da un infarto: operato d’urgenza. “Sono già in piedi” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il post dell'ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria dopo un infarto avuto in campo mentre guidava gli allenamenti del PSM Rapallo Golssip.it - Flachi colpito da un infarto: operato d’urgenza. “Sono già in piedi” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il post dell'ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria dopo unavuto in campo mentre guidava gli allenamenti del PSM Rapallo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Malore per Flachi colpito da un infarto : come sta l’ex Sampdoria - Francesco Flachi è stato operato d'urgenza per un principio di infarto: adesso sta bene ma in settimana sarà sottoposto a un altro intervento, ecco le sue condizioni di salute e le rassicurazioni dell'ex bomber doriano. (Ilgiornale.it)

Francesco Flachi colpito da un infarto - l’ex calciatore rassicura : “Sono già in piedi” - . Lo precisa la PSM Rapallo, la squadra di Promozione in cui l’ex attaccante allena attualmente. Lo stesso Flachi, tramite i propri social, ha voluto rassicurare tutti: “Grazie a tutti per i tanti messaggi – ha scritto pubblicando una foto dall’ospedale – Sto benissimo, sono già in piedi”. L’ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina Francesco Flachi è stato colpito da un principio di infarto ... (Lapresse.it)

Paura per Flachi : l’ex Sampdoria operato per infarto. Le sue condizioni - Le sue condizioni e ultime sull’ex attaccante Sono stati attimi di paura per Francesco Flachi, storico bomber della Sampdoria oggi allenatore del PSM Rapallo squadre che milita in Promozione. L’ex giocatore blucerchiato ha accusato un malore giovedì, mentre allenava la sua squadra, ed è stato portato all’ospedale […]. (Calcionews24.com)