Finanziaria lacrime e sangue e sulla sanità sotto i limiti della decenza le parole del presidente Emiliano

Emiliano e i finanziamenti alle regioni per la Sanità : "Anche i governatori di centrodestra chiedono al Governo di aumentarli" - "Finalmente tutte le regioni italiane, comprese quelle di centrodestra, chiedono al Governo di aumentare i finanziamenti per la sanità. Non possiamo più andare avanti così, perché le liste di attesa per visite ed esami richiedono più personale e più investimenti strutturali per rendere sicuri i... (Baritoday.it)

Coesione - Emiliano “Centralità va bene ma facciamo Macro-Regioni” - Emiliano continua: “La mia proposta è dare vita ad aggregazioni di regioni, ad esempio in Italia le regioni del mezzogiorno, e determinare una governance multi-level con un ruolo maggiore anche a comuni, province e città metropolitane. BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Puglia è certamente convinta che la centralità delle politiche di coesione in capo alle regioni vada confermata, ... (Unlimitednews.it)

La Puglia a Bruxelles per la Settimana delle Regioni - Emiliano : "Su politiche di coesione servono aggregazioni più ampie" - "La Puglia è d'accordo con l'impostazione manifestata in questi giorni sia dal presidente del Comitato delle Regioni Cordeiro che dalla Commissaria europea per la coesione Ferreira. Siamo convinti che la centralità delle politiche di coesione in capo alle Regioni vada confermata. Bisogna anche... (Baritoday.it)