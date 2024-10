Udinetoday.it - Festival Mimesis, il programma di sabato 19 ottobre

Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Proseguono gli appuntamenti del, giunto alla sua undicesima edizione.19, "appuntamento for kids": alle 11.00 alla Libreria Friuli, “Prendimi per mano e giochiamo insieme!”, con Arianna Maturi. Lettura teatrale per genitori e figli. Prenotazione consigliata. Per