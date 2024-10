Ilrestodelcarlino.it - Festival Enigmistica, i premiati

(Di sabato 19 ottobre 2024) Pieno successo per ildell’che si è svolto nei giorni scorsi a Cadelbosco Sopra, in particolare tra alcune zone del centro paese e il teatro di galleria Carretti. Il trasferimento da Bagnolo (dove era stato organizzato nelle precedenti edizioni) a Cadelbosco non ha intaccato la qualità del gioco, dei concorrenti e soprattutto degli ospiti relatori, che hanno affrontato i temi dell’, col gioco abbinato alla matematica, ai numeri, alla logica e ai calcoli in generale, con un occhio di riguardo verso scienza e cultura. Grande festa anche per gli studenti delle scuole medie e superiori del paese, di Reggio città e di altri Comuni, che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare ai vari giochi, fino alle premiazioni che si sono svolte sul palcoscenico del teatro cadelboschese.