Festa del Cinema di Roma: lo smokey eyes di Juliette Binoche e gli altri beauty look del quarto red carpet (Di sabato 19 ottobre 2024) Intriganti sfumature, effetti shimmer, labbra glossy e Romantici raccolti sono gli ingredienti beauty chiave di questa quarta serata. Ecco tutta la bellezza delle star sul tappeto rosso capitolino Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma: lo smokey eyes di Juliette Binoche e gli altri beauty look del quarto red carpet Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Intriganti sfumature, effetti shimmer, labbra glossy entici raccolti sono gli ingredientichiave di questa quarta serata. Ecco tutta la bellezza delle star sul tappeto rosso capitolino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma : l'esplosione di ricci di Randi Ingerman e gli altri beauty look del terzo red carpet - Soffici onde, ciglia incurvate, incarnati glowy sono gli ingredienti beauty predominanti della terza serata dell'evento capitolino. Ecco tutta la bellezza delle star sul tappeto rosso. (Vanityfair.it)

Festa del Cinema di Roma : il blondie wob da diva di Claudia Gerini e gli altri beauty look del secondo red carpet - Secondo red carpet alla Festa del Cinema di Roma: tocca al film U.S. Palmese dei Manetti Bros. essere protagonista. Su fronte beauty però le luci si accendono su make-up e acconciature sfoggiati dalle star. Claudia Gerini incanta con occhi in bold e chioma soft'n'blonde. (Vanityfair.it)

Festa del Cinema di Roma : la coda mossa di Luisa Ranieri e gli altri beauty look del red carpet di apertura - Al via la Festa del Cinema di Roma che dal 16 al 27 ottobre srotola nella città capitolina il suo tappeto rosso. E star italiane e internazionali lo calcheranno sfoggiando i loro beauty look da guardare, commentare, votare. Ve li presentiamo qui serata dopo serata. (Vanityfair.it)