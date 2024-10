Femmincidio San Severo, il braccialetto anti-stalking di Celeste non ha funzionato: "Inammissibile" (Di sabato 19 ottobre 2024) A San Severo, nel giorno in cui si svolgeranno i funerali di Celeste Palmieri, la donna di 56 anni assassinata dal marito nell'area parcheggio dell'Eurospin di via Gaetano Salvemini, verrà proclamato il lutto cittadino. Lo ha annunciato la sindaca Lidya Colangelo, anticipando che martedì 22 Foggiatoday.it - Femmincidio San Severo, il braccialetto anti-stalking di Celeste non ha funzionato: "Inammissibile" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A San, nel giorno in cui si svolgeranno i funerali diPalmieri, la donna di 56 anni assassinata dal marito nell'area parcheggio dell'Eurospin di via Gaetano Salvemini, verrà proclamato il lutto cittadino. Lo ha annunciato la sindaca Lidya Colangelo,cipando che martedì 22

Celeste Palmieri uccisa a San Severo da Mario Furio - braccialetto elettronico non ha funzionato : il retroscena - L'omicidio di Celeste Palmieri, avvenuto a San Severo, si poteva evitare? Mario Furio indossava un braccialetto, ma non si è attivato. (Notizie.virgilio.it)

San Severo - spara all’ex moglie Celeste Palmieri e poi si suicida : tragedia nel parcheggio di un supermercato - Sono cresciuto nella sua famiglia di origine perché ho frequentato le scuole medie con uno dei suoi tre fratelli. Queste le parole di Armando Dell’Oglio, consigliere comunale, come riportato dall’ANSA: “La conoscevo benissimo Celeste. . Dolore e sconcerto a San Severo per l’accaduto. Una donna di altri tempi”. (Metropolitanmagazine.it)

E’ morta Celeste Palmieri - la donna ferita a San Severo dal marito che si è suicidato. Lui indossava il braccialetto elettronico - Le buste della spesa sull'asfalto. . . L’uomo, Mario Furio , di 59 anni, un agente della polizia penitenziaria in pensione, si è suicidato subito. Detersivi e alimentari acquistati per preparare il pranzo finiti per terra nel parcheggio di un supermercato a fianco al corpo di Celeste Palmieri , una donna di 56 anni uccisa a colpi di pistola questa mattina a San Severo dal marito da cui si stava ... (Gazzettadelsud.it)