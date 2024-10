Imiglioridififa.com - FC 25, I migliori giovani Attaccanti (ATT) per la Modalità Carriera

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Gli(ATT) sono il cuore dell’azione offensiva in FC 25, e scegliere italenti under 21 può fare la differenza per il successo della tua squadra nella. In questo articolo esploreremo iATT più promettenti, con abilità straordinarie nel finalizzare, velocità e capacità di posizionamento, perfetti per guidare il tuo attacco nelle stagioni future. Se vuoi una panoramica completa su tutti igiocatori di FC 25 per ogni ruolo, puoi dare un’occhiata alla nostra guida definitiva suitalenti di FC 25. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! In questo articolo trovi due tabelle: quella deiATT ordinata per Potenziale (POT) e quella deiATT ordinata per Crescita (CRS).