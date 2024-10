Famiglia: Gemma (FdI-Ecr), 'non lasciarle sole, nucleo centrale società' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Le famiglie non possono essere lasciate sole, anzi in questo momento storico occorre essere al loro fianco, investire in maggiori sostegni e incentivi in modo da offrire concretamente più opportunità a loro favore e più in generale in campo sociale, anche nelle strutture a disposizione dei giovani”. Così l'eurodeputata di FdI- Ecr Chiara Gemma, intervenendo all'evento dell'Ecr Party che si tiene in Croazia a Dubrovnik dedicato al tema della Famiglia. “Parlare della Famiglia oggi, di denatalità, di calo demografico, di soluzioni e proposte culturali, sociali, economiche, significa analizzare il primo “nucleo centrale” su cui ruota la società e provare a delineare i tratti distintivi e le possibili soluzioni. Significa stabilire un concetto essenziale da cui partire: la libertà e la dignità delle famiglie vanno tutelate, in ogni circostanza. Liberoquotidiano.it - Famiglia: Gemma (FdI-Ecr), 'non lasciarle sole, nucleo centrale società' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Le famiglie non possono essere lasciate, anzi in questo momento storico occorre essere al loro fianco, investire in maggiori sostegni e incentivi in modo da offrire concretamente più opportunità a loro favore e più in generale in campo sociale, anche nelle strutture a disposizione dei giovani”. Così l'eurodeputata di FdI- Ecr Chiara, intervenendo all'evento dell'Ecr Party che si tiene in Croazia a Dubrovnik dedicato al tema della. “Parlare dellaoggi, di denatalità, di calo demografico, di soluzioni e proposte culturali, sociali, economiche, significa analizzare il primo “” su cui ruota lae provare a delineare i tratti distintivi e le possibili soluzioni. Significa stabilire un concetto essenziale da cui partire: la libertà e la dignità delle famiglie vanno tutelate, in ogni circostanza.

