F1 GP Austin 2024 Hamilton | Sfortunato con la bandiera gialla ma aggiornamenti funzionavano

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Sono statocon la, ero in vantaggio, ma possiamo ritenerci soddisfatti”. Lewiscommenta in questo modo le qualifiche relative alla Sprint Race del GP d’, in Texas. “La notizia positiva è che il pacchetto difunzionava, abbiamo fatto dei progressi. C’è stato un ottimo lavoro sulla macchina, devo complimentarmi con tutto il team”. F1 GP: “con la, ma” SportFace.